БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в 2023 году финансовые санкции были применены к 24 субъектам рынка.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал начальник Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана Мамед Аббасбейли в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

"Объем финансовых санкций составил 649,6 тысячи манатов. Кроме того, к трем субъектам рынка были применены финансовые санкции за непредоставление необходимой информации и документов в размере 148,2 тысячи манатов. Дела еще находятся на рассмотрении", - отметил он.

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