В Азербайджане закон "О торговле" находится на стадии утверждения

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане подготовлен закон "О торговле", который в настоящее время находится на стадии утверждения.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал начальник Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана Мамед Аббасбейли в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

"Одновременно ведется работа по созданию электронного конкурсного портала. Это внесет важный вклад в развитие гибкости, прозрачности и целенаправленности. Проект передан в Кабинет министров и в ближайшее время будет введен в эксплуатацию", - отметил он.

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