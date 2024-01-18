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В 2023 году в 90 субъектах рынка Азербайджана выявлены случаи нарушения требований законодательства

Экономика Материалы 18 января 2024 12:13 (UTC +04:00)
В 2023 году в 90 субъектах рынка Азербайджана выявлены случаи нарушения требований законодательства

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В 2023 году в 90 субъектах рынка Азербайджана выявлены случаи нарушения требований законодательства при рекламе ряда товаров или услуг.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал начальник Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана Мамед Аббасбейли в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

По его словам, больше всего нарушений законодательства произошло при рекламе медицинских услуг и фармацевтических препаратов.

"В прошлом году в данной сфере было выявлено 20 таких нарушений законодательства, 15 при рекламе банковских услуг, 13 при рекламе алкогольных напитков, 11 при рекламе туристических услуг, 9 при рекламе биологически активных пищевых добавок, 6 - в сфере страхования", - отметил он.

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