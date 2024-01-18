Количество протоколов по административным нарушениям физлиц и юрлиц в Азербайджане в 2023 году выросло в 6 раз

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане по материалам, представленным в ходе расследования относительно поступивших обращений граждан, всего составлено 83 протокола об административных нарушениях в отношении 38 юридических и 15 физических лиц.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал начальник Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана Мамед Аббасбейли в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

По его словам, количество подготовленных протоколов выросло до шести раз по сравнению с 2022 годом.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!