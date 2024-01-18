БАКУ /Trend/ - В Азербайджане все сертификаты будут выдаваться с QR-кодами.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал начальник Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана Мамед Аббасбейли в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

По его словам, QR-код на измерительных приборах вызовет доверие у потребителя.

"Уже сейчас одна из популярных сетей магазинов имеет QR-коды на всех измерительных приборах. Считав QR-код на измерительном приборе, потребитель при покупке товара сможет получить информацию о том, когда и в каком учреждении будет проверяться сертификат. Аналогичный шаг уже предпринят на заправках", - отметил он.

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