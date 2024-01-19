ЗАО «AzerGold» вновь обращается к гражданам в связи с фишинговыми атаками

БАКУ /Trend/ - В период широкого распространения цифровых рисков продолжается организация фальшивых рекламных кампаний посредством социальных сетей от имени влиятельных компаний, различных государственных и частных предприятий.

Принимая во внимание, что акты киберпреступности совершаются и от имени Закрытого Акционерного Общества (ЗАО) «AzerGold», вновь призываем общественность быть осторожными и не поддаваться на фальшивые рекламные кампании. Так, в ходе фишинговых атак ЗАО «AzerGold» представляется в соцсетях организатором различных «инвестиционных» проектов, приводится ссылка на имитированную версию официального сайта Акционерного Общества, посредством специальных программ имиджевые видеоролики вырываются из контекста и используются в качестве фишингового инструмента. Таким образом, гражданам предлагается извлечь выгоду от того или иного «проекта».

Гражданам, поддавшимся на заманчивые обещания киберпреступников, звонят с иностранных мобильных номеров и предпринимаются попытки получить их персональные данные, присвоить финансовые средства.

Учитывая все это, рекомендуем получать информацию о деятельности ЗАО из официальных информационных ресурсов компании, а также из надежных источников, при столкновении со случаями мошенничества не переходить по предлагаемым ссылкам, а немедленно обратиться в соответствующие правоохранительные органы.