A-Qroup выплатила свыше 63 000 манат

БАКУ /Trend/ - Важным показателем работы любой страховой компании является осуществление страховых выплат.

СК A-Qroup в очередной раз продемонстрировала свою надежность и приверженность условиям заключенных договоров: только лишь за первый месяц (январь) 2024 года A-Qroup выплатила одному клиенту страховое возмещение по КАСКО в размере 63 099 манат за поврежденный в ДТП автомобиль.

Такой случай наглядно свидетельствует, что риск дорожно-транспортных происшествий есть всегда. И каждый из таких случаев может привести к финансовым затратам владельцев автотранспорта. Однако при наличии полиса КАСКО от A-Qroup ущерб автовладельца сводится к минимуму. A-Qroup предлагает КАСКО для автовладельцев, как надежный и при этом доступный по цене полис страховой защиты.

СК A-Qroup динамично развивается, успешно ведет свою деятельность на страховом рынке свыше 28 лет и продолжает фокусироваться на улучшении обслуживания клиентов, сокращения времени на выплаты страховых возмещений, повышения эффективности процесса урегулирования убытков. СК A-Qroup предоставляет широкий спектр страховых услуг для частных и корпоративных клиентов по 14 видам добровольного страхования.