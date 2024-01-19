Пользуйтесь консьерж-сервисом от Visa через приложение Yelo

БАКУ /Trend/ - Новое удобное обновление в многофункциональном мобильном приложении Yelo Bank станет приятным сюрпризом для держателей премиальных карт Visa. Теперь владельцы карт Yelo Premium Visa могут легко перейти на услугу «Чат-бот-консьерж» непосредственно через приложение Yelo. Этот сервис обеспечивает поддержку команды профессиональных помощников, которые готовы помочь с любым запросом 24/7. Взаимодействие с чат-ботом для проверки позволяет получить доступ к разнообразным услугам:

Подбор и бронирование отелей, покупка билетов

Резервирование мест в первом ряду на различных мероприятиях

Заказ QR-кода для ускоренного прохождения «Фаст-трека»

Организация онлайн-очереди для бесплатного тестирования на витамин D и Covid

Эксклюзивные предложения с моментальным доступом

Обратите внимание, что консьерж-сервис доступен на шести языках. Запросы можно отправлять из любой точки мира в любое время. Услуги консьержа предоставляются держателям карт Yelo Premium Visa бесплатно. Оплата производится только за заказанные через сервис товары и услуги.

Вместе карта Yelo Premium Visa и приложение Yelo создают мощное финансовое решение, предлагая множество преимуществ. Чтобы начать пользоваться услугами, скачайте мобильное приложение и заказывайте карту Yelo с доставкой на дом по этой ссылке: bit.ly/yelo-kart

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