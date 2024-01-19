В 2023 году 31 934 донора пожертвовали в Фонд Red Hearts 1 521 238 манатов

БАКУ /Trend/ - Фонд Red Hearts, играющий важную роль в формировании культуры донорства в нашей стране, поделился отчётом за 2023 год. Об этом в своём интервью СМИ заявила президент фонда Севда Хагвердиева. Она отметила, что было сделано 1 521 238 манатов пожертвований, сделанных 31 934 донорами по 3 различным направлениям, и год мы завершили с показателями 4 028 бенефициаров и 242 волонтеров.

Севда Ханвердиева сообщила, что, если подчеркнуть конкретные показатели по каждому направлению, то за прошедший год в категорию "Общество" было пожертвовано 1 миллион 489 351 манатов, в категорию "Окружающая среда" было внесено 27 047 манатов со стороны 281 донора, а в категорию "Животные" 223 донора внесли вклад в размере 4 705 манатов.

Пожертвования были направлены на различные социальные проекты, реализованные в течение года. Хотелось бы особо отметить проект « Türkiyə üçün bir ürək olaq!» сбор средств для жертв во время землетрясения, предоставление индивидуального жилья семьям шехидов, семинары, тренинги в детских домах и приютах, акции поддержки малообеспеченных семей, стипендиальные программы на образование а также различные образовательные проекты, проекты, связанные со здоровьем, акции по массовой посадке деревьев в регионах, уборка прибрежных территорий от мусора, акции в поддержку приютов для животных и десятки других проектов.

Red Hearts был основан в декабре 2019 года по инициативе сотрудников Kapital Bank. Организация, которая в настоящее время осуществляет свою деятельность как фонд, главным образом оказывает помощь детским домам, приютам и нуждающимся людям. На официальном сайте https://redhearts.az можно подробно узнать о деятельности фонда, реализуемых благотворительных проектах и акциях, будущих планах и другую интересную информацию.