Банк АВВ представил первую металлическую карту

БАКУ /Trend/ - Банк АВВ, являющийся одним из инноваторов в банковском секторе нашей страны, заключил еще одно значимое соглашение и анонсировал запуск металлической карты, предназначенной исключительно для VIP клиентов. Металлическая карта от банка ABB станет истинным символом статуса и привилегий, предоставляя уникальные возможности в мире финансов и комфорта.
- Металлическая карта выделяется утонченным дизайном, подчеркивающим статус ее обладателя.
- Владельцы карты получают доступ к представителям личного обслуживания, готовым оперативно решить любые вопросы.
- Карта предоставляет доступ к эксклюзивным предложениям в области путешествий, шопинга и развлечений
Подробную информацию о металлической карте можно найти здесь: Visa, Mastercard
Информацию о современных полезных и универсальных продуктах и услугах банка ABB можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, позвонив в информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной социальной странице банка.