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Банк АВВ представил первую металлическую карту

Экономика Материалы 22 января 2024 17:52 (UTC +04:00)
Банк АВВ представил первую металлическую карту

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БАКУ /Trend/ - Банк АВВ, являющийся одним из инноваторов в банковском секторе нашей страны, заключил еще одно значимое соглашение и анонсировал запуск металлической карты, предназначенной исключительно для VIP клиентов. Металлическая карта от банка ABB станет истинным символом статуса и привилегий, предоставляя уникальные возможности в мире финансов и комфорта.

  • Металлическая карта выделяется утонченным дизайном, подчеркивающим статус ее обладателя.
  • Владельцы карты получают доступ к представителям личного обслуживания, готовым оперативно решить любые вопросы.
  • Карта предоставляет доступ к эксклюзивным предложениям в области путешествий, шопинга и развлечений

Подробную информацию о металлической карте можно найти здесь: Visa, Mastercard

Информацию о современных полезных и универсальных продуктах и ​​услугах банка ABB можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, позвонив в информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной социальной странице банка.

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