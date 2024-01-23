Кредитная карта от Yelo Bank для укрепления вашего микробизнеса

БАКУ /Trend/ - Yelo Bank, известный своими инновационными финансовыми решениями для предпринимателей, представляет специальную кредитную карту для микробизнеса. Эта карта создана, чтобы помочь предпринимателям в моментальном покрытии срочных расходов. Основные преимущества кредитной карты для микробизнеса:

Кредитный лимит до 5000 AZN

Отсутствие требований к гарантиям или залогам

Проценты начисляются только на использованную сумму

Предоставление возобновляемой кредитной линии и аннуитетных платежей

Удобная и гибкая система подачи заявок

Yelo Bank ценит время своих клиентов и поэтому максимально упростил процесс подачи заявки. Теперь предприниматели могут легко оформить заявку на бизнес-кредитную карту через приложение Yelo, не посещая банковское отделение. Заявка обрабатывается оперативно, а карта доставляется по указанному адресу без дополнительной оплаты.

Заказать кредитную карту для микробизнеса можно, зарегистрировавшись в бизнес-разделе приложения Yelo или на сайте business.yelo.az. Для оформления заявки перейдите по ссылке: https://bit.ly/ymkredit

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Yelo Bank – Яркий Банкинг!