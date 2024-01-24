Получите кредит онлайн в любую погоду!

БАКУ /Trend/ - Если вам срочно нужен кредит, Yelo Bank предлагает удобное онлайн-решение, доступное в любую погоду. И чтобы воспользоваться этой услугой, нет необходимости быть действующим клиентом Yelo Bank. Любой желающий может получить кредит, просто установив мобильное приложение Yelo App.

Благодаря автоматизированной скоринговой системе оформление кредита в приложении Yelo App осуществляется без человеческого фактора, полностью онлайн. Благодаря этому, процесс принятия решений происходит быстрее обычного - всего за 2 минуты. Клиент не приходит в банк даже для снятия средств. Одобренный кредит зачисляется напрямую на баланс карты Yelo, если она есть в наличии. Для тех, у кого нет карты Yelo Bank, сумма кредита доставляется по адресу на балансе новой карты совершенно бесплатно. Все, что вам нужно иметь во время доставки, это ваше удостоверение личности. Никаких дополнительных документов не требуется.



Максимальная сумма кредита — 50 000 AZN, а максимальный срок его погашения — до 48 месяцев. Помимо заказа кредита в Yelo App также есть возможность произвести онлайн платеж по кредиту.



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Yelo Bank – Яркий Банкинг!