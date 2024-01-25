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Предназначенный для цифровизации госучреждений Азербайджана проект "Digital Bridge" почти завершен

Экономика Материалы 25 января 2024 11:37 (UTC +04:00)
Предназначенный для цифровизации госучреждений Азербайджана проект "Digital Bridge" почти завершен

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Проект "Digital Bridge" (цифровой мост), предназначенный для цифровизации госучреждений Азербайджана, почти завершен.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал представитель министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана Эльтуран Ахмедбейли в ходе проходящего в Баку мероприятия на тему "Нетарифные барьеры в торговле".

"Ключевая часть наших цифровых проектов — цифровизация государственных учреждений. Для этого у нас есть проект под названием "Digital Bridge", который почти завершен. Кроме того, еще одним проектом, над которым министерство сейчас работает, является цифровизация МСБ", - отметил он.

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