На Бакинской фондовой бирже состоится аукцион по размещению новых облигаций ЗАО «AzerGold»

БАКУ /Trend/ - Решением Листингового комитета Бакинской фондовой биржи (БФБ) от 10 января 2024 года в стандартном сегменте рынка в листинг были включены облигации Закрытого Акционерного Общества (ЗАО) «AzerGold» номером AZ2003019877 ISIN общей стоимостью 20 000 000 долларов США.

29 января 2024 года размещение облигаций ЗАО на общую сумму 20 000 000 долларов США будет осуществлено методом конкурентного аукциона в БФБ.

Окончательные условия по базовому проспекту эмиссии облигаций и первому выпуску можно найти на сайте БФБ в разделе «Отчетность эмитентов» (https://www.bfb.az/az/emitentler). Информация об облигациях выглядит следующим образом:

Государственный регистрационный номер – ISIN Тип и форма облигаций Количество облигаций Номинальная стоимость Годовая процентная ставка Дата аукциона Срок обращения Срок погашения купонных процентов AZ2003019877 процентные необеспеченные бездокументарные именные 200 000 100 долларов США 6% 29.01.2024 3 года Раз в 90 календарных дней