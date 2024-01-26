Имеется серьезная перспектива роста товарооборота между Азербайджаном и Индией - посол

БАКУ /Trend/ - Устремления Индии в отношении глобальной торговли амбициозны и нацелены на удвоение с 1,6 триллиона долларов США до 3 триллионов долларов США к 2030 году.

Как передаёт в пятницу Trend, об этом сказал посол Индии в Азербайджане Шридхаран Мадхусудханан в ходе мероприятия, посвящённого Дню Республики Индия.

"Мы видим, что Азербайджан, наряду со стабильностью, придает большое значение экономической диверсификации. У нас развитые двусторонние торговые отношения. Индия входит в число семи крупнейших торговых партнеров Азербайджана, и имеется серьезная перспектива роста товарооборота", - сказал посол.

Он отметил, что в 2023 году Индия стала третьим по величине направлением экспорта сырой нефти из Азербайджана.

"Индия также является крупнейшим туристическим центром для Азербайджана. Уверен, что рейсы из Баку в Дели и Мумбаи, выполняемые семь раз в неделю, расширят отношения между нашими народами", - добавил дипломат.