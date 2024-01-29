Команда «Birbank» стала чемпионом Азербайджана

БАКУ /Trend/ - При финансовой поддержке Капитал Банка завершился 22-й сезон телепроекта «Брейн-ринг». была Победителем и национальным чемпионом конкурса, в котором молодежь проверялась на знания была признана Команда «Birbank».

20 команд, представляющих 10 городов, 7 университетов, а также спонсоров боролись за первенство в проекте, транслирующемся на «İctimai TV» каждое воскресенье. В новом сезоне проекта, стартовавшем в марте 2023 года, было сыграно 2 этапа. По итогам первого стали известны победители первого этапа и второго этапа. Стали известны победители кубка первого этапа “Bilik”, а также второго этапа “Nar”. За звание чемпионов Азербайджана вчера боролись две команды - победители кубков "Bilik" и "Nar".

Отметим, что «Kapital Bank» в интеллектуальной игре представляла команда «Birbank», состоящая из известных спортивных комментаторов Азербайджана. Наряду со спортивными журналистами, как Гюндуз Аббасзаде, Рустам Фаталиев, Сулейман Велиев, Шамседдин Аббасов, Ахмед Алиев, в сборной принял участие студент Бакинской Высшей Школы Нефти Гасан Аббаслы.

Kapital Bank поддерживает интеллектуальные игры и образовательные проекты в рамках социально направленной деятельности. Помимо игр «Брэйн Ринг» Kapital Bank также является официальным партнером интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?».

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 117 филиалах и 49 отделении, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az , страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.