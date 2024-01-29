В ВТБ (Азербайджан) доступен кредит до 50 000 AZN под 10,49% годовых

БАКУ /Trend/ - В ОАО ВТБ (Азербайджан) максимальная сумма кредита наличными увеличена до 50 тысяч манатов, а в рамках акции, которая продлится до 31 мая, действует сниженная ставка от 10,49% годовых. По итогам 2023 года портфель кредитов наличными превысил 74,8 млн манатов.

Кредиты наличными доступны розничным клиентам банка на срок до 59 месяцев от 300 до 50 тыс. манатов. А при оформлении кредита с помощью цифровой подписи SİMA İmza в Интернет Банке будет применена скидка до 1% к общей ставке.

«Кредиты наличными являются драйверами розничного сегмента в банке. По итогам прошлого года их объем составил без малого 75 млн манатов. Обновление условий по кредитным продуктам повысит не только спрос, но и потребительскую и покупательскую активность населения. По программе рефинансирования можно объединить несколько кредитов других банков в один или получить дополнительные средства под низкий процент. С этой целью мы приняли решение снизить процентную ставку до 10,49% годовых до 31 мая нынешнего года», – прокомментировал член правления, директор департамента развития розничного бизнеса ВТБ (Азербайджан) Евгений Бородин.

Для оформления кредита наличными, клиенты банка могут на официальном сайте ВТБ (Азербайджан) выбрать продукт кредит наличными, заполнить короткую заявку, дождаться решения банка, пройти видеоидентификацию и подписать документы с помощью электронной подписи SİMA İmza. После получения решения по кредиту, средства на счет заемщика поступят автоматически, или посетить один из филиалов банка.

Информацию о других продуктах и услугах ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) можно получить в филиалах, на официальном веб-сайте https://vtb.az/, по номеру 986, а также на страницах в социальных сетях.