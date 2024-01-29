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Успешно завершено размещение облигаций ЗАО «AzerGold» на Бакинской Фондовой Бирже

Экономика Материалы 29 января 2024 18:12 (UTC +04:00)
Успешно завершено размещение облигаций ЗАО «AzerGold» на Бакинской Фондовой Бирже

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БАКУ /Trend/ - 29 января на Бакинской Фондовой Бирже успешно завершено размещение процентных, необеспеченных, бездокументарных, именных облигаций Закрытого Акционерного Общества (ЗАО) «AzerGold» номером AZ2003019877 ISIN общей стоимостью 20 000 000 долларов США.

В ходе торгов 65 инвесторов представили 68 заявок с ценовым диапазоном 100,0000 (6%) и 101,3741 (5,5%) доллар США. Общая сумма заказов по номинальной цене составила 21 521 800, а объем размещения – 20 000 000 долларов США. Цена отсечения облигаций установлена на уровне 100.0000 (6%), а средневзвешенная на уровне 100.0433 (5.9841%) долларов США.

Отметим, что номинальная стоимость облигаций «AzerGold» сроком обращения три года составляет 100 долларов США, годовая процентная ставка – 6%, а период выплаты процентов – раз в 90 дней.

Андеррайтером по размещению является ЗАО «Инвестиционная компания PASHA Capital».

Срок обращения облигаций истекает 29 января 2027 года.

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