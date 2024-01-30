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"AzerGold" назвало объем инвестиций в горнодобывающие проекты

Экономика Материалы 30 января 2024 11:41 (UTC +04:00)
"AzerGold" назвало объем инвестиций в горнодобывающие проекты

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день "AzerGold" инвестировало в общей сложности 550 миллионов манатов в реализацию горнодобывающих проектов.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал председатель правления ЗАО "AzerGold" Закир Ибрагимов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

По его словам, только 8 процентов из этой суммы (45 миллионов манатов) было обеспечено за счет ассигнований из госбюджета.

"В основном это средства, выделенные из государственного бюджета в первые годы работы ЗАО. В настоящее время финансирование из государственного бюджета осуществляется в основном для реализации железорудных проектов, которые являются новой сферой деятельности", - отметил он.

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