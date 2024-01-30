"AzerGold" и дочерние компании выплатили налоги на сумму свыше 38 миллионов манатов

БАКУ /Trend/ - В прошлом году "AzerGold" и дочерние компании выплатили налогов на сумму 38,4 миллиона манатов.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал председатель правления ЗАО "AzerGold" Закир Ибрагимов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

"В 2023 году выплаты в виде налогов и социальных трансфертов в государственный бюджет были продолжены на фоне полученных ЗАО "AzerGold" экономических доходов. Так, за прошлый год ЗАО и дочерние компании уплатили в общей сложности 38,4 миллиона манатов налога. В отчетном году в Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) было выплачено 7,6 миллиона манатов" , - отметил он.

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