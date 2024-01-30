"AzerGold" спрогнозировало объем производства золота в 2024 году

БАКУ /Trend/ - Прогноз производства золота на текущий год составляет 70 000 унций, что на 9 процентов больше, чем в прошлом году.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал председатель правления ЗАО "AzerGold" Закир Ибрагимов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

"Что касается серебра, то прогноз производства на 2024 год составляет 156 800 унций, что в свою очередь на 27 процентов больше, чем в 2023 году", - отметил он.

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