Экологическая политика является одним из основных приоритетов в деятельности "AzerGold" - Закир Ибрагимов

БАКУ /Trend/ - Экологическая политика является одним из основных приоритетов в деятельности ЗАО "AzerGold".

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал председатель правления ЗАО "AzerGold" Закир Ибрагимов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

"С целью оценки воздействия на окружающую среду сфер деятельности общества, на местах проводятся мониторинговые работы. Принимаются срочные меры по минимизации воздействия на окружающую среду. Кроме того, проводятся регулярные клининговые мероприятия по очистке прилегающей территории от мусора. Регулярно проводятся кампании по посадке деревьев, чтобы внести вклад в окружающую среду и восстановить экосистему. В рамках мероприятий по озеленению на территории "Човдар" высажено более 15 тысяч деревьев и кустарников. Преемственность деятельности в этом направлении будет обеспечена и в текущем году", - отметил он.

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