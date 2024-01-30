Назван ожидаемый вклад новых железорудных месторождений в ВВП Азербайджана

БАКУ /Trend/ - С вводом в эксплуатацию железорудных месторождений в Азербайджане вклад в ВВП к 2047 году составит 7,5 миллиарда манатов.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал генеральный директор ООО "Daşkəsən Dəmir Filiz" (дочерняя компания ЗАО "AzerGold") Джейхун Алиев в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

Он отметил, что по расчетам компании "Boston Consulting Group", стоимость инвестиций в проект "Дашкясянская железная руда" оценивается в 1,7 миллиарда манатов.

"К 2047 году вклад в ВВП в размере 7,5 миллиарда манатов будет осуществлен за счет ввода в эксплуатацию железорудных месторождений. Также, учитывая прямое и косвенное влияние проекта, который служит развитию ненефтегазового сектора нашей страны, ожидается, что он внесет значительный вклад в индекс занятости Гянджа-Дашкясянского экономического района на открытие тысяч постоянных рабочих мест", - добавил он.

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