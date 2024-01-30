AccessBank в 2023 году в рамках программы самозанятости уже поддержал 59 предпринимателей

БАКУ /Trend/ - AccessBank, в качестве ведущего финансового института, активно продолжает свое стратегическое внимание к развитию микро-, малого и среднего бизнеса (ММСБ) в Азербайджане, укрепляя свои позиции лидера и надежного партнера в поощрении предпринимательства в регионе. Непрерывная поддержка предпринимательской активности стала неотъемлемой частью миссии AccessBank, особенно в рамках успешной реализации программы по самозанятости.

В рамках этой программы, входящей в комплекс мер корпоративной социальной ответственности (КСО), в течение 2023 года была предоставлена поддержка18-ти предпринимателям, принадлежащим уязвимым группам населения в различных регионах страны, включая Баку, Губу, Нахичевань, Бабек, Джульфу, Шарур, Центральный Аран, Абшерон-Хызынский, Гянджа-Дашкесанский, Газах-Товузский, Шеки-Загатальский регионы. Главным образом, предпринимателям были предоставлены оборудования для ателье по пошиву одежды и для салонов красоты. В период с 2021 по 2023 годы AccessBank, в рамках программы самозанятости, предоставил необходимое оборудование 59 предпринимателям.

AccessBank реализует данный проект в соответствии с меморандумом, подписанным в 2020 году между Министерством труда и социальной защиты населения, Центральным банком Азербайджанской Республики и Ассоциацией банков Азербайджана о сотрудничестве в сфере поддержки самостоятельной занятости уязвимых групп населения. Основной целью проекта является увеличение занятости данной группы населения, включая лиц с ограниченными возможностями, малообеспеченные семьи, семьи шехидов, безработных и тех, кто ищет работу, а также создание дополнительных возможностей для поддержки доступа к малому предпринимательству

AccessBank, являясь лидером в сфере микрофинансирования в Азербайджане, предоставляет свои услуги малым и средним предприятиям с 2002 года. Среди акционеров Банка - Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и другие международные финансовые организации и инвестиционные фонды. В настоящее время банк располагает 32-мя филиалами, 14 из которых находятся в Баку, а 18 – в регионах, и продолжает предоставлять доступные финансовые решения для микро-, малого и среднего бизнеса.

Для получения более подробной информации об услугах банка можете связаться с Контактным Центром, позвонив по номеру 151, или посетить веб-сайт www.accessbank.az или страницы банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).

*ЗАО AccessBank предоставляет услуги в соответствии с лицензией №245 от 25 октября 2002 года, выданной Центральным Банком Азербайджанской Республики. Головной офис банка расположен по адресу: город Баку, Ясамальский район, Тбилисский проспект 3.