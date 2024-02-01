Эксперт EY: «Искусственный интеллект позволит компаниям быстро реагировать на изменения рынка»

БАКУ /Trend/ - Про искусственный интеллект (ИИ) говорят уже несколько десятилетий, но именно в последние пару-тройку лет развитие этой технологии резко пошло вверх. Дело в том, что на рынке появились мощные генеративные модели, которые используют алгоритмы глубокого обучения для создания текстов, изображений, аудио и других типов данных. Между тем искусственный интеллект становится все более важным фактором и в современном бизнесе. С его помощью компании достигают нового уровня эффективности и результативности. Цифровизация и преобразование бизнес-процессов под влиянием роботизации предоставляют огромный потенциал для улучшения конкурентоспособности и развития. Своими мыслями о влиянии ИИ на бизнес делится Тофик Атакишиев, менеджер по технологическому консалтингу компании EY Azerbaijan.

За последние два-три десятилетия мы создали столько информации, сколько не смогли произвести за предыдущие три тысячелетия! И это только начало. Специалисты уже физически не могут обработать столь значительный объем данных. Чтобы оставаться конкурентоспособными, малый и крупный бизнес активно внедряет в свою деятельность возможности искусственного интеллекта — нейросети, машинное обучение, Интернет вещей, BigData. Это позволяет компаниям автоматизировать рутинные задачи, освобождая время и ресурсы для более важных и творческих задач.

Как ИИ поможет вашему бизнесу

Начну, пожалуй, с самого простого: искусственный интеллект и автоматизированные системы стали играть важную роль в оптимизации многих бизнес-процессов. Они позволяют автоматизировать выполнение рутинных задач, упрощать процесс взаимодействия с клиентами, и что еще важней - улучшать качество продукции и услуг.

С помощью ИИ можно осуществлять анализ данных и выявлять скрытые закономерности и тенденции, что открывает новые возможности для развития бизнеса. Более того, алгоритмы прогнозирования позволят вам предсказывать и оптимизировать ситуации на основе больших объемов данных, что помогает принимать более обоснованные и эффективные решения.

Есть еще одна очевидная польза применения этих новых технологий. В частности, искусственный интеллект позволяет компаниям внедрять инновации и экспериментировать с новыми идеями без больших затрат на тестирование. А внедрение инноваций в процессы работы, как следствие, приводит к новым идеям, новым возможностям и потенциальному расширению бизнеса. Словом, компании, которые активно используют ИИ, получают значительные преимущества перед конкурентами, так как имеют возможность быстрее и точнее реагировать на изменения рынка.

Вперед к цифровой трансформации....

Тут нет никаких лозунгов или агитирования. Эта самая цифровизация уже давно идет полным ходом по всему миру, в том числе она набирает обороты и среди компаний у нас в Азербайджане. И искусственный интеллект как раз становится неотъемлемой частью цифровой трансформации бизнеса. Он стимулирует рост и улучшение компаний, помогая им производить более эффективные и инновационные продукты, оптимизировать бизнес-процессы и прогнозировать будущие тенденции, что является незаменимым инструментом для успешной работы в условиях постоянно меняющегося современного рынка.

Возможно, я тут повторяюсь, но с той лишь целью, чтобы все было предельно ясно: цифровая трансформация бизнеса подразумевает применение искусственного интеллекта для улучшения операций и процессов. Роботизация позволяет автоматизировать множество задач, что сокращает время выполнения и повышает качество.

Как именно, можете спросить вы. Ну, вот, к примеру, на Западе многие компании уже давно используют искусственный интеллект для прогнозирования и анализа данных, что в свою очередь позволяет им предугадывать потребности рынка и принимать более обоснованные решения. Что такое более обоснованные решения? ИИ анализирует огромный объем данных и преобразовывает их в полезные знания, что помогает компаниям принимать информированные решения, основанные на фактах.

Количество или качество...

Рост конкурентоспособности и развитие компаний неразрывно связаны с эффективностью и результативностью их процессов. Однако результативность того или бизнеса оценивается не только цифрами, будь то стоимостью его активов или ежегодным оборотом, но еще и «ценностью» бренда (brand value). Эта ценность зиждется на восприятии компании рынком и потребителями. А оно, в свою очередь, зачастую обусловлено качеством предоставляемых бизнесом товаров или услуг. Так что связь результативности бизнеса с понятием качества налицо.

Так вот результативность вашей компании существенно вырастет с использованием искусственного интеллекта. Он поможет вам в определенном смысле предсказывать будущие тенденции, обнаруживать скрытые тенденции в данных, а также оптимизировать процессы на основе аналитических выводов. Внедрение искусственного интеллекта и технологий в рамках цифровой трансформации позволяет значительно улучшить эффективность бизнес-процессов и оптимизировать работу предприятия.

Улучшение эффективности процессов

Искусственный интеллект в сочетании с автоматизированными системами и технологиями интернета вещей позволяет компаниям преобразовать свои операционные процессы. Автоматизация рутинных задач и роботизация процессов снижают человеческий фактор, минимизируют ошибки и улучшают качество работы.

В современном мире интернет вещей и улучшение рабочих процессов стали приоритетными задачами для организаций. Использование ИИ позволяет компаниям значительно улучшить свою эффективность и оптимизировать бизнес-процессы.

Автоматизация повторяющихся задач с помощью искусственного интеллекта позволяет компаниям достичь нового роста и инноваций. Благодаря использованию современных технологий, таких как роботизация и аналитика, компании могут значительно увеличить свою результативность и улучшить свою конкурентоспособность.

Использование ИИ и автоматизированных систем позволяет компаниям значительно оптимизировать свои бизнес-процессы. Благодаря использованию ИИ в рутинных и повторяющихся задачах, компании могут сосредоточить свои ресурсы на более важных аспектах своего бизнеса, таких как разработка новых продуктов и улучшение взаимодействия с клиентами.

Как обстоят дела в Азербайджане...

Многие компании у нас в стране уже всерьез задумались об активном внедрении роботизации роботизация и автоматизации с помощью искусственного интеллекта в свою деятельность с тем, чтобы внести существенные изменения в организацию рабочих задач, освобождая сотрудников от монотонных операций и позволяя им сосредоточиться на более сложных и креативных заданиях. Это, разумеется, может привести к росту производительности и эффективности работы всей организации.

Крупные компании и бизнесы на нашем рынке уже прекрасно осознали, что вклад искусственного интеллекта в изменение сферы бизнеса нельзя недооценивать. Впрочем, не только крупный, но и малый бизнес стремятся к улучшению эффективности своей деятельности и оптимизации своих бизнес-процессов. Все уже прекрасно поняли, что бизнесу «позарез» необходимо уметь прогнозировать тренды, чтобы более конкурентоспособными и инновационными. Открытие новых возможностей и перспектив благодаря использованию искусственного интеллекта является важным фактором успеха в современном бизнесе.

Кстати, одной из важных областей, где ИИ оказывает сильное воздействие, является сфера так называемого Интернета вещей (Internet of Things). Благодаря аналитике и прогнозированию данных, предоставляемых устройствами IoT, искусственный интеллект помогает компаниям принимать информированные решения, улучшать качество продуктов и услуг, а также оптимизировать логистику – то есть процессы поставок и управления запасами.

Таким образом, воздействие искусственного интеллекта на бизнес-трансформацию оказывается весьма значительным и способствует преобразованию компаний в соответствии с требованиями современного рынка.