ВТБ (Азербайджан) отменил комиссию по микрокредитам для бизнеса

БАКУ /Trend/ - ВТБ (Азербайджан) отменил для компаний микробизнеса комиссию по кредитам до 15 тыс. манатов. Финансирование доступно на срок до 36 месяцев по ставке от 18% годовых. Оформить займ можно без залога и поручителя.

«Компании микробизнеса играют значимую роль для экономики республики и наиболее чувствительны к ее изменениям. Сегодня наша продуктовая линейка и сервисы позволяют этому сегменту выгодно и удобно решать свои финансовые задачи для развития дела. Мы максимально упростили процесс получения кредитов – займ до 15 тыс. манатов доступен без поручителей и залога, а его оформление возможно без посещения офиса банка. Теперь микрокредит доступен без комиссии, что позволит привлечь внимание предпринимателей к нашим инструментам. В прошлом году банк в 2,3 раза увеличил число клиентов микробизнеса по сравнению с 2022 г.», – заявил член правления, директор департамента развития корпоративного бизнеса ВТБ (Азербайджан) Турал Гусейнов.

Микрокредит доступен для оформления в любом отделении банка в республике, где обслуживают юридических лиц. Также получить финансирование можно дистанционно с помощью сервиса электронной подписи SIMA Imza.