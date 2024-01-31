Оплачивайте образовательные услуги через приложение Yelo

БАКУ/Trend/ - Yelo Bank представляет новые полезные функции, чтобы вы могли больше времени уделять своей семье, а не проводить его в очередях и кассах. Теперь образовательные платежи можно легко совершать через Yelo приложение – современное и удобное мобильное приложение банка. Благодаря этому вы можете осуществлять онлайн-оплату в различных учебных заведениях, не выходя из дома и избегая ожидания в очереди:

ADA University

Европейская азербайджанская школа

ATL academy

Азербайджанский Британский Колледж

Baku Oxford School

Dunya School

Лицей Kaspi

Лицей Hədəf

Онлайн экзаменационный центр

Учебный центр 21-го века

Футбольная Школа «Нефтчи»

Для использования услуги просто выберите раздел "Образование" в меню "Оплата" в приложении Yelo, затем введите платежные данные, запрошенные образовательным учреждением (ID студента, FIN-код родителя и т. д.). Всего несколько кликов и вы без проблем оплатите свои образовательные услуги. С этим нововведением Yelo App вы можете экономить свое время и инвестировать его в свое образование.

Установите Yelo App на ваш смартфон и наслаждайтесь удобством: bit.ly/ylmbltb

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