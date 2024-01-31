В 2023 году ЗАО «AzerGold» выпустило новые золотые и серебряные монеты

БАКУ /Trend/ - В 2023 году Закрытое Акционерное Общество (ЗАО) «AzerGold» успешно продолжило свою деятельность на розничном рынке драгоценностей. Цель – не только держать в центре внимания развитие ювелирного рынка, но и продвигать национально-культурные, историко-духовные ценности, олицетворением которых являются образцы монет.

Так, в прошлом году, по случаю 100-летия Общенационального Лидера Гейдара Алиева Акционерное Общество впервые в Азербайджане осуществило производство в ограниченном количестве и организовало презентацию уникальной золотой монеты под названием «Величайшее наследие длиною в век» на основе технологии «Smartminting», считающейся революционным нововведением в области современной нумизматики. С помощью технологии «Smartminting» золотая монета 999.9 пробы получила трехмерный рельеф.

Кроме того, была выпущена золотая монета в честь 600-летия правителя государства Аггоюнлу Узун Гасана, который занимает особое место в истории многовековой государственности Азербайджана. В то же время в честь 25-летия Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии – SPECA была изготовлена и представлена широкой публике серебряная монета.