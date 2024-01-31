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В «Financial Chain Corporation» назначен менеджер по связям с общественностью

Экономика Материалы 31 января 2024 17:38 (UTC +04:00)
В «Financial Chain Corporation» назначен менеджер по связям с общественностью

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БАКУ /Trend/ - Гюнель Муса назначена на должность менеджера по связям с общественностью «Financial Chain Corporation».

Гюнель Муса окончила Филологический факультет Азербайджанского Университета Языков с отличием как бакалавра, так и магистра, имеет более 20 лет профессионального опыта в государственных учреждениях, а также в частном секторе, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев наградил ее медалью «За отличие на государственной службе».

«Мы рады приветствовать Гюнель Мусу в нашей команде, его опыт и профессиональные навыки заложили основу для руководства деятельностью по связям с общественностью нашей постоянно развивающейся и расширяющейся компании», - сказал Заур Гадиров, Управляющий Партнер «Financial Chain Corporation».

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