В «Financial Chain Corporation» назначен менеджер по связям с общественностью

БАКУ /Trend/ - Гюнель Муса назначена на должность менеджера по связям с общественностью «Financial Chain Corporation».

Гюнель Муса окончила Филологический факультет Азербайджанского Университета Языков с отличием как бакалавра, так и магистра, имеет более 20 лет профессионального опыта в государственных учреждениях, а также в частном секторе, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев наградил ее медалью «За отличие на государственной службе».

«Мы рады приветствовать Гюнель Мусу в нашей команде, его опыт и профессиональные навыки заложили основу для руководства деятельностью по связям с общественностью нашей постоянно развивающейся и расширяющейся компании», - сказал Заур Гадиров, Управляющий Партнер «Financial Chain Corporation».