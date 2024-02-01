Azer Turk Bank продолжает кредитную кампанию

БАКУ/Trend/ - Государственный Azer Turk Bank продолжает скидочную кампанию по потребительским кредитам.

В рамках кампании физические лица могут получить кредиты с годовой процентной ставкой от 11,5%.

Годовая процентная ставка по кредитам, выданным сроком до 24, 36, 48 месяцев, составляет 13,5%, 14%, 15% соответственно.

Кредиты на срок до 24 месяцев предоставляются без комиссии.

Также, каждый желающий может получить беззалоговый кредит в размере до 30 тысяч манат, в зависимости от среднемесячного чистого дохода.

Кампания продлится до 29 февраля текущего года.

Заказать кредит онлайн можно на сайте Azer Turk Bank.

С более подробной информацией об услугах и продуктах Банка можно ознакомиться на сайте https://atb.az, официальных корпоративных страницах Банка в социальных сетях, WhatsApp (055) 7770 945 или позвонив в Колл-центр банка по номеру 945.