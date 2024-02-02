В Азербайджане будет запущена новая государственная система электронный почты

БАКУ /Trend/ - В следующем месяце в Азербайджане будет запущена новая государственная система электронной почты.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал глава Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Турал Мамедов на прошедшем в Баку III саммите IT-руководителей госучреждений.

"Новая почтовая система на базе системы Domino позволит предоставлять множество дополнительных услуг. Будет доступен первый азербайджаноязычный интерфейс. Для защиты конечных пользователей государственных учреждений будет представлено централизованное решение XDR, а с этого года будет активен сервис массовых SMS", - сказал он.

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