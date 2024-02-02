Платформа "ABB AI Factory" была удостоена награды в рамках престижной премии "IDC Future Enterprise EMEA"

БАКУ/Trend/ - IDC (Международная корпорация данных), глобальная организация, специализирующаяся на исследованиях рынка и консалтинговых услугах, объявила победителей своей первой ежегодной премии "IDC Future Enterprise EMEA Awards" (Будущее предпринимательство в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке). Отметим, что в числе соискателей премии — более 600 организаций из разных регионов мира (Европа, Турция, Ближний Восток и Африка), представляющих более 15 отраслей экономики.

Проект «Платформа искусственного интеллекта Банка ABB» (ABB Artificial Intelligence Factory) также входит в тройку лидеров в категории «Интеллект».

Эта платформа построена на основе более чем 15 различных Open Source технологий в области Big Data, Data Science и искусственного интеллекта. Платформа позволяет быстро и эффективно организовать совместную работу сотрудников Банка над созданием решений в области искусственного интеллекта. В настоящее время на платформе "ABB AI Factory" функционирует более 100 моделей машинного обучения. Следует особо отметить, что платформа была разработана с нуля командой сотрудников Банка АВВ. На данный момент в дата-команде Банка работает свыше 50 человек. Искусственный интеллект Банка ABB, уже доступный для пользователей, представляет собой один из успешных проектов, реализованных благодаря взаимодействию дата-команды и цифровой команды Банка.

К глобальным игрокам, удостоенным наград "IDC Future Enterprise EMEA" в разных категориях, относятся Vodafone, Deutsche Bank, Henkel, Koçtaş, Кембриджский университет, DHL Group, Aksigorta и другие. Проекты оценивались по таким критериям, как инновативность, цифровая трансформация и применение передовых технологий для создания совершенной инфраструктуры.

IDC предоставляет организациям возможность продемонстрировать, как они адаптируются к современным вызовам и инвестируют в новые технологии в эпоху цифрового бизнеса. Премия "IDC Future Enterprise EMEA" служит платформой для развития цифровой культуры и создания конкурентной среды в этой сфере. Эта награда стимулирует компании разрабатывать инфраструктуру, развиваться и обслуживать клиентов, используя преимущества надежных отраслевых экосистем. Подробную информацию о программе можно найти здесь.

Иформацию о современных полезных и универсальных продуктах и ​​услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной социальной странице Банка.