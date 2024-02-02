ЗАО «AzerGold» продолжает вносить вклад в занятость населения

БАКУ/Trend/ - В 2023 году уровень занятости в Гянджа-Дашкесанском экономическом районе, где Закрытое Акционерное Общество (ЗАО) «AzerGold» продолжает добычу и переработку, значительно вырос. За отчетный год число сотрудников ЗАО и его дочерних компаний – ООО «Daşkəsən Dəmir Filiz» и ООО «AzerBlast» увеличилось на 16.3% и составило 989 человек (в «AzerGold» – 693, в дочерних компаниях – 296 человек). 52% сотрудников (515 человек) представляют регионы страны, в частности Гянджу, Дашкесанский и Гейгельский районы. В результате деятельности Акционерного Общества вместе с компаниями-подрядчиками созданы постоянные рабочие места для более чем 2000 человек.