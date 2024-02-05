В 2023 году в ЗАО «AzerGold» и ООО «Daşkəsən Dəmir Filiz» обеспечена безопасная производственная деятельность

БАКУ /Trend/ - В 2023 году Закрытое Акционерное Общество (ЗАО) «AzerGold» и его дочерняя компания ООО «Daşkəsən Dəmir Filiz» успешно обеспечили безопасную производственную деятельность.

Так, в прошлом году в ЗАО и ООО было зарегистрировано в общей сложности 1,2 млн. безопасных рабочих часов. Количество безопасных рабочих часов за все годы деятельности достигло 5,6 млн.

Отметим, что в целях обеспечения стабильных безопасных условий труда на производственных участках продолжается реализация соответствующих мероприятий на основе планов деятельности, утверждаемых каждый год.