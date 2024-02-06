AccessBank обнуляет проценты по кредитам

БАКУ /Trend/ - AccessBank, лидер в области поощрения предпринимательства и поддержки микро-, малого и среднего бизнеса (ММСП) в Азербайджане, запускает новую, более выгодную кампанию потребительского кредитования в рамках мер по поддержанию высокого уровня удовлетворенности клиентов.

В рамках новой кампании, по кредитам, оформленным с 22 января 2024 года по 29 февраля 2024 года, сроком на 24-35 месяцев, проценты за последние 3 месяца обнуляются. Также обнуляются проценты за последние 6 месяцев по кредитам, оформленным на срок 36-48 месяцев. В рамках кампании минимальная годовая процентная ставка установлена ​​на уровне 15%. Воспользоваться выгодной акцией могут только клиенты с официальным доходом (зарплатой).

Кампания действует с 22.01.2024 по 29.02.2024.

Фактическая годовая процентная ставка(ФГПC): мин. 14,9% - макс. 29.59%. Комиссия: 0-3%. Срок кредита: мин. 24 месяцев - макс. 48 месяцев

Для получения дополнительной информации перейдите по ссылке: https://bit.ly/accessbank-cashloan

Оформить кредит можно в филиалах банка. Дополнительная информация о филиалах предоставлена по ссылке: http://bit.ly/accessbank-filiallar . Для получения более подробной информации об услугах банка можете связаться с Контактным Центром, позвонив по номеру 151, или посетить веб-сайт www.accessbank.az или страницы банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, Linkedin).

AccessBank, являясь лидером в сфере микрофинансирования в Азербайджане, предоставляет свои услуги малым и средним предприятиям с 2002 года. Среди акционеров Банка - Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и другие международные финансовые организации и инвестиционные фонды. В настоящее время банк располагает 32-мя филиалами, 14 из которых находятся в Баку, а 18 – в регионах, и продолжает предоставлять доступные финансовые решения для микро-, малого и среднего бизнеса.

*ЗАО AccessBank предоставляет услуги в соответствии с лицензией №245 от 25 октября 2002 года, выданной Центральным Банком Азербайджанской Республики. Головной офис банка расположен по адресу: город Баку, Ясамальский район, Тбилисский проспект 3.