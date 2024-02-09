Аутсорсинг ИБ: как запустить новый бизнес расскажут на конференции в Баку

БАКУ/ Trend/ -27 февраля в Баку пройдет конференция «Как стать сервис-провайдером в инфобезе». Это мероприятие для собственников и директоров сервисных ИТ- и ИБ-компаний. Организатор – «СёрчИнформ» – разработчик средств информационной безопасности.

На мероприятии эксперты компании расскажут о преимуществах и особенностях услуги ИБ-аутсорсинга, как ее запустить и получить первых заказчиков. Спикеры объяснят, как выглядит сервис «изнутри», и разберут кейсы клиентов. Опытом оказания услуги поделится действующий партнер «СёрчИнформ».

«СёрчИнформ» предоставляет услуги ИБ-аутсорсинга с 2019 года. В феврале компания впервые презентует условия сотрудничества в Азербайджане – партнеры получат возможность первыми в стране запустить готовый сервис в области ИБ под брендом известного вендора.

«Чтобы обеспечить внутреннюю безопасность нужны как минимум ИБ-специалист, защитный софт, оборудование. Далеко не все компании могут себе это позволить – дорого и трудозатратно. К тому же на рынке стабильный дефицит ИБ-специалистов. Выход – использовать аутсорсинг информационной безопасности, – прокомментировал Лев Матвеев, председатель совета директоров «СёрчИнформ». – Наши партнеры смогут закрыть эту потребность. Рынок ИБ-услуг растет, и сейчас удачное время «застолбить» свое место на нем. Со своей стороны, мы готовы обеспечить партнерам комфортный вход на рынок на выгодных условиях сотрудничества».

«СёрчИнформ» обучает ИБ-аналитиков и sales-менеджеров партнеров, оказывает содействие в продвижении услуги и дальнейшей работе с заказчиками. Первые партнеры уже прошли подготовку и оказывают сервис в своих городах.

«Наших клиентов беспокоят «практические» задачи: мошеннические схемы, подработки на стороне, связи с конкурентами, эффективность работы сотрудников, отношения в коллективе, негативные склонности персонала, профилирование. То есть для них внутренняя информационная безопасность – это такой обзор на 360 градусов, что и где может пойти не так с точки зрения работы персонала. Оказывая услугу ИБ-аутсорсинга, мы даем им такую информацию, а также прогноз, где могут случиться проблемы», – рассказал Павел Карасев, бизнес-партнер «КТ». Компания «КТ» успешно запустила аутсорсинг ИБ полгода назад.

Участие в конференции бесплатное для собственников и директоров сервисных IT- и ИБ-компаний, необходима регистрация на сайте.