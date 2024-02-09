Легко отправляйте деньги за границу с приложением Yelo

БАКУ /Trend/ - Мобильное приложение Yelo Bank значительно упрощает жизнь клиентов, предлагая цифровое решениемногих услуг, включая возможность денежных переводов в более чем 200 стран мира. Теперь вы можете отправлять деньги на зарубежные карты Visa и Mastercard в любое время и из любой точки мира, просто указав необходимые данные получателя в приложении Yelo. Отправленные средства мгновенно поступают на счет получателя. Кроме того, с картами Yelo можно также получать денежные переводы из-за границы.

Воспользоваться услугами международной системы денежных переводов «Золотая Корона» возможно как через отделение, так и непосредственно через приложение Yelo. Этот сервис позволяет отправлять деньги в такие страны, как Россия, Турция, Грузия, Казахстан и многие другие.

Это только некоторые из многочисленных преимуществ приложения Yelo. С его помощью, не посещая банк, вы полностью можете получить онлайн-кредит или заказать карту, контролировать счета, расходы и доходы, отслеживать и переводить бонусы cashback. Оставайтесь на связи с Yelo Bank, поскольку в ближайшем будущем мы продолжим радовать наших клиентов новыми цифровыми инновациями.

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Yelo Bank – Яркий Банкинг!