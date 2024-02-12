AnchorФонд «Red Hearts» получил награду за инициативы в области охраны окружающей среды от Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Фонд Red Hearts, осуществляющий миссию формирования ценностей в обществе в ряде сфер, в том числе и в области "Охраны окружающей среды", был удостоен очередной награды.

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики присоединяясь к инициативам, направленным на защиту природы в 2023 году, учредило награду для предпринимателей и компаний, некоммерческих организаций и НПО, вносящих вклад в охрану природы, укрепление окружающей среды, восстановление биоразнообразия и экосистем, реализующих проекты в области экологии, а также проявляющих инициативы в направлении экологического просвещения.

Фонд был избран Министерством «Лучшим партнером по инициативе и поддержке в области экологического просвещения». Награду президенту Фонда «Red Hearts» Севдой Хагвердиевой вручил Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев.

Red Hearts основан в декабре 2019 года по инициативе сотрудников Kapital Bank. Организация, которая в настоящее время осуществляет свою деятельность как фонд, главным образом оказывает помощь детским домам, приютам и нуждающимся людям. На официальном сайте https://redhearts.az можно подробно узнать о деятельности фонда, реализуемых благотворительных проектах и акциях, будущих планах и другую интересную информацию.