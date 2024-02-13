Выгодная кампания на депозитные сейфы от Халг Банка

БАКУ /Trend/ - Халг Банк предлагает клиентам выгодную кампанию для хранения документов, наличных денег и других ценностей в депозитных сейфах банка.

В рамках кампании, при аренде депозитного сейфа в Халг Банке, клиентам будет предоставлена скидка до 30 % на оплату стоимости месячной аренды. Кампания распространяется на филиал «Юбилей» в г.Баку и все филиалы Халг Банка в регионах. Данное предложение действует до 31 мая.

Стоимость аренды зависит от размера сейфа и срока аренды. Ежемесячная арендная плата начинается от 3,5 манатов.

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az/, по номеру 138 информационного центра, а также на страницах Банка в социальных сетях.