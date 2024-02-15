Реформы в ненефтегазовом секторе Азербайджана обеспечивают стабильность экономического роста - Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - Реформы и меры поддержки, проводимые в ненефтегазовом секторе Азербайджана в последние годы, сегодня обеспечивают стабильность экономического роста.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал исполняющий обязанности министра экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе форума "Налоговая система в новый период развития: стратегические цели для устойчивой экономики", проходящем в Баку.

"Наше государство демонстрирует адекватный подход к глобальным вызовам в мире. На фоне прогнозируемого снижения добычи нефти и газа в нашей стране и падения цен на мировых рынках влияние на номинальный объем ВВП было закономерным и ожидаемым. Тем не менее, мы были готовы к этому процессу. Реформы и меры поддержки, проводимые в ненефтегазовом секторе в последние годы, сегодня обеспечивают стабильность экономического роста. В 2023 году ненефтегазовый сектор имел динамику роста 3,7 процента", - отметил он.

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