Банк Республика продлил срок микрокредитной кампании

БАКУ /Trend/ - Банк Республика, один из ведущих банков страны, поддерживающий реальный сектор нашей страны, продлил срок действия выгодной микрокредитной кампании «Двойная поддержка» для предпринимателей до 1 марта 2024 года.

Если вы хотите развивать свой бизнес в 2024 году и вам нужна поддержка для достижения новых целей, обязательно воспользуйтесь этой кампанией.

В рамках акции, клиентам, взявшим микро и агрокредиты в Банке, будет предоставлена ​​двойная поддержка - СКИДКА как на проценты по кредиту, так и на комиссию. Таким образом, у клиентов появится возможность получить мин. 20% СКИДКУ на процентную ставку и мин. 24% СКИДКУ на комиссию для реализации своих планов!

Максимальная сумма кредита – до 50 000 манатов, срок – до 48 месяцев, годовая процентная ставка – мин 10%.

Другие особенности кампании:

Возможность получения кредита без поручителя и траншами (по частям);

Предоставление кредита без комиссии в зависимости от обеспечения;

Возможность открытия кредитной линии;

Льготный период до 12 месяцев;

Свободный график платежей;

Отсутствие требований по страхованию и затрат на оценку.

Кредиты предоставляются для деловых людей, занимающихся предпринимательской деятельностью в сфере торговли, сельского хозяйства, обслуживания, производства, транспорта и строительства.

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin, telegram или позвонив Call Center Банка по номеру 144.