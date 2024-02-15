Банк Республика продлил срок микрокредитной кампании

БАКУ /Trend/ - Банк Республика, один из ведущих банков страны, поддерживающий реальный сектор нашей страны, продлил срок действия выгодной микрокредитной кампании «Двойная поддержка» для предпринимателей до 1 марта 2024 года.
Если вы хотите развивать свой бизнес в 2024 году и вам нужна поддержка для достижения новых целей, обязательно воспользуйтесь этой кампанией.
В рамках акции, клиентам, взявшим микро и агрокредиты в Банке, будет предоставлена двойная поддержка - СКИДКА как на проценты по кредиту, так и на комиссию. Таким образом, у клиентов появится возможность получить мин. 20% СКИДКУ на процентную ставку и мин. 24% СКИДКУ на комиссию для реализации своих планов!
Максимальная сумма кредита – до 50 000 манатов, срок – до 48 месяцев, годовая процентная ставка – мин 10%.
Другие особенности кампании:
- Возможность получения кредита без поручителя и траншами (по частям);
- Предоставление кредита без комиссии в зависимости от обеспечения;
- Возможность открытия кредитной линии;
- Льготный период до 12 месяцев;
- Свободный график платежей;
- Отсутствие требований по страхованию и затрат на оценку.
Кредиты предоставляются для деловых людей, занимающихся предпринимательской деятельностью в сфере торговли, сельского хозяйства, обслуживания, производства, транспорта и строительства.
Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin, telegram или позвонив Call Center Банка по номеру 144.