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В Азербайджане скоро будут представлены новые интерактивные электронные услуги в налоговой сфере

Экономика Материалы 15 февраля 2024 10:54 (UTC +04:00)
В Азербайджане скоро будут представлены новые интерактивные электронные услуги в налоговой сфере

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Государственная налоговая служба при минэкономики Азербайджана в ближайшее время представит новые интерактивные электронные услуги.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал глава Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана Орхан Назирли в ходе форума "Налоговая система в новый период развития: стратегические цели для устойчивой экономики", проходящем в Баку.

"Услуги будут включать в себя расширение электронных услуг, автоматизацию процессов предоставления запросов, создание интерактивных и прокативных услуг, ориентированных на клиента, расширение каналов обслуживания и увеличение административных возможностей для налогоплательщиков", - отметил он.

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