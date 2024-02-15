Студентов АДА и БВШН проинформировали о системе приема на работу в ЗАО «AzerGold»

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Закрытого Акционерного Общества (ЗАО) «AzerGold» проинформировали студентов третьего и четвертого курсов Университета АДА и Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) о системе приема на работу в ЗАО.

Основная цель проведенных встреч – информирование студентов, обучающихся по техническим специальностям, о правилах приема на работу, собеседования для привлечения их к трудовой деятельности в соответствии с кадровыми требованиями Акционерного Общества после окончания учебы, поощрение молодежи направлять свои знания и навыки в качестве квалифицированных специалистов на устойчивое и динамичное развитие экономики страны, горнодобывающей промышленности.

На встречах студентам была представлена подробная информация о направлениях деятельности, стратегическом видении, миссии и целях ЗАО «AzerGold», которое своей активной деятельностью в горнодобывающей отрасли способствует экономическому развитию Азербайджана. Было отмечено, что Акционерное Общество, определившее подготовку высококвалифицированных национальных кадров в горнодобывающей отрасли как одно из приоритетных направлений, установило тесное сотрудничество с восемью вузами страны и Государственным агентством по профессиональному образованию. Так, созданы условия для прохождения студентами практики как в бакинских офисах ЗАО, так и на производственных участках. Кроме того, уже третий год подряд организуются конкурсы «Стипендиальная программа» для студентов высших и профессиональных учебных заведений. Студенты, победившие в конкурсах, объявленных с целью своевременного обеспечения стратегических проектов ЗАО необходимыми кадрами, развития базы местных специалистов по соответствующим специальностям, привлекаются к участию в программе. По окончании учебы предпринимаются необходимые шаги в соответствии с требованиями Акционерного Общества в направлении их трудоустройства по соответствующим вакансиям. А с 2023 года началась реализация проекта «Горный инженер будущего» для дашкесанских школьников. В рамках данного проекта оказывается поддержка в подготовке учеников 10 класса из Дашкесанского района к поступлению в вузы.

Отметим, что ЗАО «AzerGold» планирует проведение подобных встреч со студентами и в других высших учебных заведениях Азербайджана.