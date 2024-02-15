Азербайджан предлагает энергоисточник, который представляет диверсификацию и безопасность - Марк Либби

БАКУ /Trend/ - Азербайджан предлагает энергоисточник, который представляет диверсификацию и безопасность

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал посол США в Азербайджане Марк Либби в ходе сегодняшней пресс-конференции.

"Европа и другие партнеры пытаются избавиться от зависимости от российского газа, а Азербайджан предлагает источник, который представляет диверсификацию и безопасность за счет этой диверсификации.

И поэтому здесь предстоит многое сделать с точки зрения расширения существующей инфраструктуры, а также роли, которую Азербайджан может сыграть, чтобы помочь поставлять энергоресурсы из Центральной Азии.

Водород, энергия ветра и другие виды "зеленой" и возобновляемой энергии здесь многообещающи, они требуют инвестиций, законодательных изменений. Это требует определенного планирования. И это все области, где правительство США, и частный сектор США могут работать с Азербайджаном", - отметил посол.

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