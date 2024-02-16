AccessBank переходит в процессинговый центр Azericard: платежные карты не будут работать 22 февраля

БАКУ /Trend/ - AccessBank, один из ведущих участников банковского сектора Азербайджана, переходит в процессинговый центр Azericard. Основная цель - усовершенствование в области цифрового банкинга и карточного направления.

Миграция в процессинговый центр начнется 22 февраля 2024 года в 10:00 и завершится в 22:00.

В указанный период платежные карты AccessBank, а также банкоматы и POS-терминалы временно будут недоступны из-за проведения технических работ. Операции через платежные терминалы MilliÖn, eManat, включая платформу www.hesab.az, а также оплата кредита на сайте www.accessbank.az, будут временно приостановлены.

Ограничения также затронут зарплатные, корпоративные и бизнес-карты для предпринимателей. Отделения банка продолжат работу в обычном режиме, однако не смогут предоставлять услуги, связанные с использованием платежных карт.

Клиентам AccessBank рекомендуется перенести срочные платежи, оплаты кредитов и другие платежи, запланированные на период миграции, на более ранние сроки или воспользоваться cash-in терминалами и услугами отделений банка.

Миграция в процессинговый центр Azericard осуществляется с целью улучшения эффективности банковских операций, обеспечения надежности и безопасности клиентов, повышения скорости обработки транзакций, оптимизации рабочих процессов, управления рисками и улучшения обслуживания.

Дополнительная информация о процессе миграции в Azericard доступна по следующей ссылке: https://www.accessbank.az/ru/private/announcements/741549

AccessBank, являясь лидером в сфере микрофинансирования в Азербайджане, предоставляет свои услуги малым и средним предприятиям с 2002 года. Среди акционеров Банка - Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и другие международные финансовые организации и инвестиционные фонды. В настоящее время банк располагает 32-мя филиалами, 14 из которых находятся в Баку, а 18 – в регионах, и продолжает предоставлять доступные финансовые решения для микро-, малого и среднего бизнеса.

Для получения более подробной информации об услугах банка можете связаться с Контактным Центром, позвонив по номеру 151, или посетить веб-сайт www.accessbank.az или страницы банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).

*ЗАО AccessBank предоставляет услуги в соответствии с лицензией №245 от 25 октября 2002 года, выданной Центральным Банком Азербайджанской Республики. Головной офис банка расположен по адресу: город Баку, Ясамальский район, Тбилисский проспект 3.