Названо количество резидентов в промышленных зонах Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день статус резидента в промышленных зонах Азербайджана, находящихся в управлении Агентства по развитию экономических зон, получили 142 субъекта предпринимательства.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал председатель правления Агентства по развитию экономических зон (İZİA) при министерстве экономики Азербайджана Сеймур Адыгёзалов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

"Предприниматели инвестировали в промышленные зоны более 6,6 миллиарда манатов, создано более 10 тысяч постоянных рабочих мест. На следующем этапе по существующим проектам планируется инвестировать до 830 миллионов манатов в промышленные зоны и создать более 7 тысяч новых рабочих мест", - отметил он.

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