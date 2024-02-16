Около 10 предприятий начнут работать в промзонах Азербайджана в 2024 году

БАКУ /Trend/ - В 2024 году в промышленных зонах, находящихся под управлением Агентства развития экономических зон, планируется начать работу около 10 предприятий.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал председатель правления Агентства по развитию экономических зон (İZİA) при министерстве экономики Азербайджана Сеймур Адыгёзалов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

"На этих предприятиях планируется создать постоянные рабочие места примерно для 1000 человек", - подчеркнул он.

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