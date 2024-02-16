В этом году в Агдамском промышленном парке планируется начать работу более 5 предприятий

БАКУ /Trend/ - В текущем году в Агдамском промышленном парке планируется начать работу более пяти предприятий (предприятия по производству обоев, нескольких видов обуви, кровельных покрытий, трубных и коробчатых профилей, вентиляционного, противопожарного оборудования и различных металлических изделий и др.)

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал председатель правления Агентства по развитию экономических зон (İZİA) при министерстве экономики Азербайджана Сеймур Адыгёзалов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

По его словам, в Агдамском промышленном парке 20 субъектам предпринимательства присвоен статус резидента, а 6 предпринимателям – статус нерезидента.

"Ожидается, что резиденты инвестируют в промышленный парк более 190 миллионов манатов и создадут более 1 700 рабочих мест. Продукция, которая будет производиться на этих промышленных предприятиях, в первую очередь будет направлена на удовлетворение внутреннего спроса, а на следующем этапе будет экспортироваться под торговой маркой "Made in Azerbaijan". На сегодняшний день резиденты промышленного парка инвестировали более 15,3 миллиона манатов, создано около 120 постоянных рабочих мест", - отметил он.

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