Планируется реализация проекта по производству электробусов в Сумгайытском химико-промышленном парке

БАКУ /Trend/ - В ближайших планах реализация проекта по производству электробусов в Сумгайытском химико-промышленном парке.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал председатель правления Агентства по развитию экономических зон (İZİA) при министерстве экономики Азербайджана Сеймур Адыгёзалов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

"Проекты трансформации "зеленой" энергетики успешно реализуются Агентством по развитию экономических зон в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы. В связи с этим целью является полное удовлетворение потребностей в электроэнергии Сумгайытского химико-промышленного парка за счет альтернативных источников энергии. В планах на будущее также реализация проекта по производству электробусов в Сумгайытском химико-промышленном парке. Производство таких автобусов приведет к лучшему управлению выбросами углекислого газа в стране", - отметил он.

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