Ведется работа по созданию 24 агропарков в 22 регионах Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В настоящее время ведется работа по созданию 24 агропарков на площади 66 тысячи га в 22 регионах Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал председатель правления Агентства по развитию экономических зон (İZİA) при министерстве экономики Азербайджана Сеймур Адыгёзалов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

"На сегодняшний день функционируют 22 агропарка на площади 58,6 тысячи га, в двух агропарках ведутся строительно-монтажные работы", - подчеркнул он.

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