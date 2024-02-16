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Ведется работа по созданию 24 агропарков в 22 регионах Азербайджана

Экономика Материалы 16 февраля 2024 12:22 (UTC +04:00)
Ведется работа по созданию 24 агропарков в 22 регионах Азербайджана

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В настоящее время ведется работа по созданию 24 агропарков на площади 66 тысячи га в 22 регионах Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал председатель правления Агентства по развитию экономических зон (İZİA) при министерстве экономики Азербайджана Сеймур Адыгёзалов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

"На сегодняшний день функционируют 22 агропарка на площади 58,6 тысячи га, в двух агропарках ведутся строительно-монтажные работы", - подчеркнул он.

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